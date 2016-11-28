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ميريام فارس في موقف طريف رفقة زوجة فريد غنام الحامل في شهرها الأخير

بتاريــخ : 28 نونبر 2016 / 12:52 ميريام فارس في موقف طريف رفقة زوجة فريد غنام الحامل في شهرها الأخير | ثقافة و فنون
ميريام فارس في موقف طريف رفقة زوجة فريد غنام الحامل في شهرها الأخير
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،صورة تجمع الفنانة اللبنانية ميريام فارس والفنان المغربي فريد غنام رفقة زوجته رباب الحامل في شهورها الأخيرة على هامش سهرة فنية أحيتها الفنانة اللبنانية بالمغرب

"شوف تيفي": زينب نمروك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،صورة تجمع الفنانة اللبنانية ميريام فارس والفنان المغربي فريد غنام رفقة زوجته رباب الحامل في شهورها الأخيرة على هامش سهرة فنية أحيتها الفنانة اللبنانية بالمغرب

وظهرت من خلال الصورة زوجة غنام بإطلالة أنيقة وهي حامل في شهرها الأخير والفرحة على وجهها حيث شاركتها مريام فرحتها بعدما وضعت يدها على بطنها ممازحة إياها .

و قد عبر رواد العالم الأزرق ،عن اعجابهم بالصورة و كذا الانسجام التام بين فريد غنام و زوجته رباب.

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