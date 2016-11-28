عاجل و بالصور:يا ربي السلامة..فاجعة أخرى باسباتة و هذا ما وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي''،أن حادثا مأساويا وقع صباح اليوم الإثنين، بالدار البيضاء و بالضبظ بمنطقة اسباتة بعدما حاول متشرد وضع حد لحياته بطريقة بشعة بعد خلاف مع قائد المنطقة.



شوف تيفي:



علمت "شوف تيفي"،أن حادثا مأساويا وقع صباح اليوم الإثنين، بالدار البيضاء و بالضبظ بمنطقة اسباتة بعدما حاول متشرد وضع حد لحياته بطريقة بشعة بعد خلاف مع قائد المنطقة.

و تعود تفاصيل الواقعة، حسب ما عاينت "شوف تيفي" ،عندما دخل الشاب الذي يعيش في الشارع، في خلاف مع قائد المنطقة، ليستل سكنيا من الحجم الكبير ويطعن به نفسه، على مستوى البطن ليصيب بدرجة كبيرة أحشائه التي خرجت في منظر بشع أمام المارة،وذلك بعدما رفض إخلاء المكان الذي يبيت فيه.



و قد تم نقل المتشرد إلى مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.





