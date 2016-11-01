بدعم من سفير الجزائر... البوليساريو تنظم ندوة بلبنان ﻿

حذرت فعاليات سياسية وإعلامية لبنانية، من التحركات الأخيرة لأعضاء محسوبين على البوليساريو، بعد تنظيم ندوات حول الصحراء المغربية حضرها انفصاليون من ''البولساريو'' إلى جانب سياسيون لبنانيون و سوريون

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حذرت فعاليات سياسية وإعلامية لبنانية، من التحركات الأخيرة لأعضاء محسوبين على البوليساريو، بعد تنظيم ندوات حول الصحراء المغربية حضرها انفصاليون من "البولساريو" إلى جانب سياسيون لبنانيون و سوريون وسفير الجزائر بلبنان.

وكشفت مواقع إعلامية لبنانية أن تمثيلية جبهة "البوليساريو" الانفصالية في المشرق العربي، بتنسيق مع بعض المنظمات الداعمة لها بلبنان، قد نظمت ندوة حول الأطروحة الانفصالية المشروخة لجبهة "البولساريو" التي تعتبر المغرب مستعمرا للصحراء، وتدعهما الدولة الجزائرية.

وأفادت ذات المصادر الإعلامية، أن تحركات الإنفصاليين ببعض الدول العربية مؤخرا، خاصة بتونس ولبنان ومصر والعراق مستغلين الدعم الذي يوفره سفراء الجزائر بهذه البلدان، أصبحت تثير الكثير من علامات الإستفهام بعد عقد ندوات ولقاءات لجمعيات حقوقية وأحزاب سياسية معارضة للتوجهات الرسمية لهذه الدول، حيث إنتشرت بشكل ملحوظ الندوات التي تتطرق لملف الصحراء المغربية بحضور محسوبين على الطرح الإنفصالي للترويج لمواقفهم.