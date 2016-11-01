عاجل و انفراد: بعد سعد لمجرد.. الفنان محمد رضى في القضاء الأمريكي لهذا السبب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الفنان المغربي محمد رضى سيرفع دعوى قضائية على المطعم الذي تناول فيه وجبة غداء تسببت له في تسمم أجرى من خلاله عملية جراحية في مصحة خاصة بواشنطن نهاية الأسبوع الماضي.

شوف تيفي





علمت "شوف تيفي" أن الفنان المغربي محمد رضى سيرفع دعوى قضائية على المطعم الذي تناول فيه وجبة غداء تسببت له في تسمم أجرى من خلاله عملية جراحية في مصحة خاصة بواشنطن نهاية الأسبوع الماضي.



و قالت ذات المصادر، إن محامي الفنان محمد رضى المغربي، سيطالب إدارة المطعم بتعويض يصل إلى 10 مليون دولار أي ما يعادل 100مليون درهم ، بعدما كلفته العملية الجراحية التي أجراها 15 مليون سنتيم.



و كان الفنان محمد رضى، أجرى مؤخرا عملية جراحية مستعجلة، بعدما أصيب بتسمم حاد أدخله مصحة خاصة بواشنطن حيث كان يتواجد بالولايات المتحدة استعدادا لإحياء سهرة فنية هناك.