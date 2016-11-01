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انقلاب حافلة لنقل الركاب بسبب ارتفاع منسوب المياه ضواحي الصويرة..وها كيفاش هربوا الناس

بتاريــخ : 28 نونبر 2016 / 11:55 انقلاب حافلة لنقل الركاب بسبب ارتفاع منسوب المياه ضواحي الصويرة..وها كيفاش هربوا الناس | حوادث و حقوق
انقلاب حافلة لنقل الركاب بسبب ارتفاع منسوب المياه ضواحي الصويرة..وها كيفاش هربوا الناس
شهدت ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ منطقة ﺍﻟﺤﻨﺸﺎﻥ ﻭمنطقة ﻣﺴﻜﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻤﺎﻋﺔ أﻳﺖ ﺳﻌﻴﺪ ضواحي مدينة الصويرة، حادثة سير خطيرة، كادت أن تنتهي بفاجعة تحصد أرواح العشرات من ركاب حافلة

"شوف تيفي"



شهدت ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ منطقة ﺍﻟﺤﻨﺸﺎﻥ ﻭمنطقة ﻣﺴﻜﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻤﺎﻋﺔ أﻳﺖ ﺳﻌﻴﺪ ضواحي مدينة الصويرة، حادثة سير خطيرة، كادت أن تنتهي بفاجعة تحصد أرواح العشرات من ركاب حافلة لنقل المسافرين.

ووقعت هذه الحادثة بمنعرج ﺍﻟﺤﺎﻣﻮﻝ الخطير، حيث ﺍﻧﺤﺮفت الحافلة عن طريقها نتيجة ﺍﻧﺠﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، بسبب الكمية المهمة من الأمطار المتهاطلة.

وبالرغم من خطورة الحادث فإن الركاب تمكنوا من الفرار من الحافلة وذلك بالخروج عبر نوافذ الإغاثة على وجه السرعة، والتي تم تكسيرها لتسهيل خروج الجميع وبالتالي تجنب سقوط خسائر في الأرواح.

 

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المغرب شوف تيفي الصويرة أرواح حافلة لنقل الركاب الصويرة

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