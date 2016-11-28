مؤلم..العثور على سحر خطير مدفون بمقبرة في البيضاء والضحية مرة أخرى زوجين شابين ﻿

"شوف تيفي":
عثر مواطنون على أعمال سحر و شعوذة في صور تعود لزوجين، مدفونة بمقبرة السالمية بمدينة الدار البيضاء.
وتوضح هذه الصور، استخدام من قام بدفنها بممارسة أعمال سحر وشعوذة عليها من خلال كتابة طلاسم سحرية غريبة تهدف إلى تفريق الزوجين وإبعادهما عن بعضهما البعض.
وتداول نشطاء فايسبوكيين هذه الصور، وطالبوا المغاربة بالتعرف على هوية العروسين وتحذيرهما من تعرضهما لسحر خطير قد يكون سببا في تشتيت حياتهما، بينما اعتبر آخرون الأمر مجرد "تخربيق" ولا يمكن التصديق أو الإيمان بان لها مفعولا سحريا قد يصيب الزوجين.
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