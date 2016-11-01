فضيحة وبالفيديو.. حضيو راسكم.. سراق الزيت داخل قنينة مشروبات غازية ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر شخصا عثر على صراصير ''سراق الزيت'' داخل قنينة مشروب غازي.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر شخصا عثر على صراصير "سراق الزيت" داخل قنينة مشروب غازي.

وتفاعل المغاربة بشكل كبير مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع المسؤولين بمراقبة الجودة بمضاعفة الجهود أكثر لوقف مثل هذه التجاوزات التي تهدد حياة المواطن المغربي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة، تعتبر من بين العشرات من الحالات المشابهة، حيث كشف في وقت سابق مجموعة من المواطنين عن عثورهم على أشياء غريبة داخل قنينات المشروبات الغازية.



