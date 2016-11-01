فيديو خطير.. مجرم ولص خطير ملقب بـ''ولدمول اللوبيا'' هاجم منزلا بالجديدة وطعن شابا..وها كيفاش شدوه الناس+تفاصيل مثيرة ﻿

اهتز حي الصفاء بمدينة الجديدة ليلة الأحد- الاثنين،على وقع جريمة مروعة بطلها مجرم خطير معروف بنشاطه الإجرامي بالحي المذكور.

"شوف تيفي"

اهتز حي الصفاء بمدينة الجديدة ليلة الأحد- الاثنين،على وقع جريمة مروعة بطلها مجرم خطير معروف بنشاطه الإجرامي بالحي المذكور.

وحسب مصادر جديدية فإن المعني بالأمر الملقب بـ "ولد مول اللوبيا"، وهو من ذوي السوابق العدلية، قام بهجوم مسلح على منزل من أجل السرقة، حيث وجه طعنة لشاب وقام بتعنيف والدة هذا الأخير وذلك من خلال توجيه مجموعة من اللكمات لها ورميها من أعلى الدرج.

وأضافت المصادر ذاتها بأن جيران الضحايا،تدخلوا في الوقت المناسب، وحاصروا المجرم قبل إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان واعتقلت "ولدمول اللوبيا" الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، بينما تم نقل الشاب ووالدته إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.