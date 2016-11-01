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بتاريــخ : 28 نونبر 2016 / 10:20 عاجل: العثور على قنبلة على مسافة مئتي متر من السفارة الأمريكية بالفيلبين | دولي
عاجل: العثور على قنبلة على مسافة مئتي متر من السفارة الأمريكية بالفيلبين
أعلنت السلطات الفيليبينية أن الشرطة فككت، اليوم الاثنين، قنبلة يدوية الصنع عثر عليها في سلة نفايات في مانيلا

شوف تيفي:


أعلنت السلطات الفيليبينية أن الشرطة فككت، اليوم الاثنين، قنبلة يدوية الصنع عثر عليها في سلة نفايات في مانيلا

وصرح قائد الشرطة في العاصمة الفيليبينية للصحافة أن العبوة التي عثر عليها أحد عمال التنظيف في الشارع كانت مؤلفة من هاتف نقال وصاعق وبطارية 9 فولت وعبوة من عيار 81 ملم.

وأوضح أوسكار البايالدي "كان هناك على ما يبدو نية في تفجيرها لأنها كانت تتضمن هاتفا نقالا وصاعقا"، مشيرا الى ان "التحقيق جار".

وقال إنه تم ارسال فريق "لتفكيك" العبوة.

وأضاف البايالدي إنه ليس هناك مشتبه به حتى الآن لكن المحققين يستجوبون أشخاصا قد يكونوا شهودا ويجمعون تسجيلات كاميرات المراقبة التي تصور المنطقة.

 

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