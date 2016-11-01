إفراغ 10 منازل مهددة بالانهيار بشفشاون ﻿

أفادت السلطات المحلية لإقليم شفشاون أن لجنة تقنية تابعة لعمالة الإقليم أصدرت، أمس الأحد، قرارات بإفراغ 10 منازل مهددة بالانهيار نتيجة احتمال تعرض منطقة عين حوزي لانزلاق أرضي على إثر التساقطات

"شوف تيفي"+"و م ع"

أفادت السلطات المحلية لإقليم شفشاون أن لجنة تقنية تابعة لعمالة الإقليم أصدرت، أمس الأحد، قرارات بإفراغ 10 منازل مهددة بالانهيار نتيجة احتمال تعرض منطقة عين حوزي لانزلاق أرضي على إثر التساقطات المطرية التي عرفها إقليم شفشاون مؤخرا.

وأوضحت السلطات المحلية في بلاغ لها أنها، وتجنبا لكل الأضرار المحتمل وقوعها جراء الانزلاق الأرضي، تبذل، لحد الساعة، وبمساعدة بعض المنتخبين وجمعيات المجتمع المدني، مساعي حثيثة لإقناع قاطني هذه المنازل المهددة بالانهيار بمغادرتها بعد أن أبدوا رفضهم لذلك.