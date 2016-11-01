فرانسوا فيون يشيد بفوزه الذي "قلب كل السيناريوهات المعدة مسبقا ﻿

أشاد فرنسوا فيون بفوزه اليوم الأحد في الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي الذي ''قلب كل السيناريوهات المعدة سابقا''.

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أشاد فرنسوا فيون بفوزه اليوم الأحد في الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي الذي "قلب كل السيناريوهات المعدة سابقا".

وشكر رئيس الوزراء السابق الذي سيمثل اليمين في الانتخابات الرئاسية عام 2017 الناخبين "الذين وجدوا في نهجه القيم الفرنسية التي يتمسكون بها" مضيفا "أنا على موعد مع جميع الذين يفتخرون بأنهم فرنسيون".

أما منافسه رئيس الوزراء الأسبق آلان جوبيه (71 عاما) الذي كان يدافع عن برنامج سياسي اكثر اعتدالا، فقد عبر عن دعمه لفيون في الانتخابات الرئاسية عام 2017، مذكرا برسالته من أجل التهدئة والمصالحة في فرنسا.

وقال جوبيه "من أجل التهدئة والمصالحة، يجب علينا أيضا إعطاء الأمل ووضع قوتنا في خدمة (...) الاحترام المتبادل والعدالة"، داعيا أيضا إلى "مد اليد لإخوتنا الأوروبيين".

وبحسب نتائج جزئية شملت أكثر من نصف نحو 10 الاف مكتب اقتراع، فاز فيون بالدورة الثانية من الانتخابات التمهيدية بحصوله على 68 بالمئة من الاصوات مقابل 32 بالمئة لجوبيه.