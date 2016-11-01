تفكيك عصابة خطيرة بسلا تستهدف السيارات ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، اليوم الأحد 27 نونبر 2016، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، وأوقفت ثلاثة مشتبه فيهم من أفرادها بحي الرحمة بمدينة سلا.

"شوف تيفي"



تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، اليوم الأحد 27 نونبر 2016، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، وأوقفت ثلاثة مشتبه فيهم من أفرادها بحي الرحمة بمدينة سلا.



وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن المعلومات الأولية للبحث، تفيد أن المشتبه فيهم، ومن بينهم ميكانيكي من ذوي السوابق القضائية، كانوا يعمدون إلى سرقة عجلات السيارات المتوقفة ليلا بمواقف غير محروسة، حيث نفذوا عدة عمليات سرقة بكل من مدن الرباط وتمارة، قبل أن تمكن التحريات الميدانية من توقيفهم، وذلك باستغلال تسجيلات إحدى كاميرات المراقبة التي رصدت ارتكابهم لعملية سرقة بحي السويسي بالرباط.



وأوضح البلاغ بأن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية، مكنت من حجز سيارة ومعدات ميكانيكية مستعملة في تنفيذ السرقات، بالإضافة إلى دراجة نارية مجهولة المصدر وهواتف نقالة.