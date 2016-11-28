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فيديو فاضح لمغربيات بالإمارات يشعل الفايسبوك ويغضب المغاربة

بتاريــخ : 28 نونبر 2016 / 04:44 فيديو فاضح لمغربيات بالإمارات يشعل الفايسبوك ويغضب المغاربة | حوادث و حقوق
فيديو فاضح لمغربيات بالإمارات يشعل الفايسبوك ويغضب المغاربة
هز مقطع فيديو صادم لمجموعة من الفتيات المغربيات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قيل بأن تفاصيله تم التقاطها بدولة الإمارات.

"شوف تيفي"

هز مقطع فيديو صادم لمجموعة من الفتيات المغربيات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قيل بأن تفاصيله تم التقاطها بدولة الإمارات.

وظهرت الفتيات في مقطع الفيديو وهن يرقصن بطريقة جريئة، وهو الأمر الذي أثار استنكار المغاربة الذين عبروا عن استيائهم الشديد لتداول هذه الفيديوهات، بينما اعتبر آخرون تداول الفيديو هو استهداف لسمعة المرأة المغربية.

وطالب نشطاء آخرون في تفاعلهم بضرورة مسح الفيديو وحذفه من مواقع التواصل الاجتماعي لأن الفتيات اللائي تشاركن فيه تظهرن بوجه مكشوف.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الإمارات المغاربة الرقص الفتيات

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