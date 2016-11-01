فيديو مؤثر : غرق شاب بوادي سوس محاولا جر عربته اليدوية ﻿

أظهر مقطع فيديو بثه ناشطون على الفايسبوك لحظات مؤثرة لغرق شاب وسط واد سوس ، ويظهر في الفيديو الشاب الذي كان رفقة صديق له يجران عربة يدوية،

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أظهر مقطع فيديو بثه ناشطون على الفايسبوك لحظات مؤثرة لغرق شاب وسط واد سوس ، ويظهر في الفيديو الشاب الذي كان رفقة صديق له يجران عربة يدوية،

وجاء غرق الشاب الذي مازالت فرق الإنقاذ تبحت عنه، بفعل تمسك الضحية بالعربة اليدوية وعدم التفريط فيها ، لكن قوة جريان الوادي أسقطته وسط الامواج، فيما صديقه تمكن من النجاة والخروج إلى بر الأمان.

وأضاف أصحاب الفيديو أن الحادثة المؤلمة وقعت زوال اليوم الأحد بشكل فجائي، حيث أن الأشخاص الذين صوروا مقطع الفيديو لم يكونوا يتصورون الواقعة التي شهد مسرحها المدخل الجنوبي لمدينة إنزكان.