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بالفيديو.. محل تجاري يتعرض لهجوم بعد مباراة الديربي في أكادير

بتاريــخ : 28 نونبر 2016 / 02:39 بالفيديو.. محل تجاري يتعرض لهجوم بعد مباراة الديربي في أكادير | حوادث و حقوق
بالفيديو.. محل تجاري يتعرض لهجوم بعد مباراة الديربي في أكادير
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو يظهر محلا تجاريا في مدينة أكادير، وقد طاله التخريب من قبل أشخاص مباشرة بعد انتهاء مباراة الديربي البيضاوي الذي احتضنته اليوم الأحد مدينة أكادير.

شوف تيفي

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو يظهر محلا تجاريا في مدينة أكادير، وقد طاله التخريب من قبل أشخاص مباشرة بعد انتهاء مباراة الديربي البيضاوي الذي احتضنته اليوم الأحد مدينة أكادير.

وبحسب ناشري شريط الفيديو، فإن المحل التجاري الذي يقدم المأكولات، الكائن في "حي البطوار"، تعرض للتخريب من قبل أشخاص قيل إنهم محسوبين على جمهور الرجاء البيضاوي.

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بالفيديو.. محل تجاري يتعرض لهجوم بعد مباراة الديربي في أكادير

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