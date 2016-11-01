حلوى تتسبب في وفاة طفل بمدينة الصخيرات ﻿

لقي طفل مصرعه بعد محاولته إبتلاع حلوى دفعة واحدة في تحدي مع أصدقائه من أبناء الحي بدوار الكاربون بمركز الصخيرات.

شوف تيفي



لقي طفل مصرعه بعد محاولته إبتلاع حلوى دفعة واحدة في تحدي مع أصدقائه من أبناء الحي بدوار الكاربون بمركز الصخيرات.

وكشفت مصادر "شوف تيفي" أن طفلا في السابعة من عمره توفي مختنقا بعد محاولته إبتلاع حلوى دفعة واحدة، قرب منزله بمدينة الصخيرات، حيث سقط الطفل مغميا عليه بسبب الاختناق وعدم قدرته على التنفس بسبب حجم الحلوة.

وأضافت ذات المصادر أن عائلة الطفل هرعت إلى مكان وقوع الحادث لإنقاذ إبنهما الوحيد لكن دون جدوى، حيث تم نقل الطفل على وجه السرعة، الى مستشفى سيدي لحسن بتمارة على متن سيارة خاصة ويفارق الحياة بعد دقائق من وصوله للمستشفى.