بالصورة.. الفنان المغربي نعمان لحلو يصدم بعض الفنانين بخصوص تصريحاتهم ضد الفنان اللبناني رياض العمر ﻿

مباشرة بعد الانتقادات التي وجهها بعض الفنانين المغاربة بخصوص تخصيص حلقة من برنامج تغريدة للفنان اللبناني رياض العمر،عبر الفنان المغربي نعمان لحلو عن تضامنه مع رياض العمر وطلب من بعض الفنانين أن

"شوف تيفي": زينب نمروك



مباشرة بعد الانتقادات التي وجهها بعض الفنانين المغاربة بخصوص تخصيص حلقة من برنامج تغريدة للفنان اللبناني رياض العمر،عبر الفنان المغربي نعمان لحلو عن تضامنه مع رياض العمر وطلب من بعض الفنانين أن يعيدوا النظر في مواقفهم.

وقال نعمان ،من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اليوم الأحد (قال): "رياض العمر فنان لبناني، عاش بين ظهرانينا عشرة سنين، يعشق المغرب حتى الثمالة، متزوج من مغربية، وله منها ولدان " الله يحفظهم "، أينما سافر، سواء في بلده الأم لبنان، أم في باقي أقطار المعمور، أينما سافر يتكلم عن المغرب بحب واحترام .

أحزنني أن بعض الزملاء الفنانين يحاربونه، ويستكثرون عليه تخصيص حلقة خاصة به ضمن برنامج تغريدة لأنه أجنبي، متناسين أن أغلبية نجوم تلفزيون الواقع الفني المغاربة تخرجوا من لبنان، متناسين أن نوادي وتلفزيونات لبنان تعج بالمطربين والمطربات المغاربة، متناسين أن الكثير من نجومنا المغاربة كانت شهرتهم ولا زالت من المشرق، هذه شوفينية ظالمة، ولا محل لها .

أطلب من زملائي بعض الفنانين أن يعيدوا النظر في مواقفهم، لأن من بيته من زجاج لا يقدف الناس بالحجر .

قد يقول قائل أنني أدافع عنه، لأنه قام في هذا البرنامج رفقة المطربة المغربية سلمى رشيد بغناء أغنية جبال الأطلس ضمن تغريدته ، ولكن أصدقائي يعرفون أنني لا أجامل في الفن ، وأسمي الأشياء بمسمياتها ، وقد سبق لمروان خوري أن أدى نفس الأغنية رفقة كريمة الصقلي بمهرجان موازين ، كما قام الراحل العملاق وديع الصافي بغناء لحن من ألحاني "عهد المحبيبن" في برنامج مسار بالقناة الثانية وعموما فالأغنية لم تعد ملكا لي لمجرد خروجها للجمهور.

وعودة للفنان رياض العمر، وهو صديقي، أقول أن له صوت جميل وحرفية عالية في الغناء وعلى المسرح، وأقول له أنت بين أهلك".