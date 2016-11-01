بالفيديو.. تفكيك معمل مغربي في إيطاليا.. هاشنو كانو كيديرو فيه ﻿

ألقت شرطة مدينة نابولي الإيطالية، أول أمس الجمعة، القبض على مهاجرين مغربيين، قاما بتحويل إحدى المحلات بوسط مدينة نابولي إلى ''معمل'' لتزوير أحذية رياضية لمختلف الماركات العالمية.

شوف تيفي

ألقت شرطة مدينة نابولي الإيطالية، أول أمس الجمعة، القبض على مهاجرين مغربيين، قاما بتحويل إحدى المحلات بوسط مدينة نابولي إلى "معمل" لتزوير أحذية رياضية لمختلف الماركات العالمية.

المهاجرين المغربيين، بحسب مصادر إعلامية إيطالية، أحدهما يبلغ من العمر 47 سنة والثاني 32 سنة، اكتشفا بعدما استرعت حركة غير عادية لمجموعة من الأشخاص حول المحل المذكور انتباه مصالح الأمن، مما دفعها بالقيام بمداهمة المحل أثناء خروج أحد المهاجرين المغربيين رغم محاولته الهروب، وبعد دخول عناصر الشرطة إلى المحل قامت بحجز العديد من الأحذية والمعدات المستخدمة لإثبات العلامة التجارية للماركات العالمية المشهورة مثل نايك اديدياس ولويس فويتون وغيرها من الماركات، إضافة إلى مبلغ مالي بحوالي 500 يورو.

