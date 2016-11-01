 المكتب الوطني للمطارات يكشف أسباب منع طائرة إيرباص 380 الإماراتية من الهبوط في مطار محمد الخامس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. محل تجاري يتعرض لهجوم بعد مباراة الديربي في أكادير | حوادث و حقوق

بالفيديو.. محل تجاري يتعرض لهجوم بعد مباراة الديربي في أكادير

حلوى تتسبب في وفاة طفل بمدينة الصخيرات | حوادث و حقوق

حلوى تتسبب في وفاة طفل بمدينة الصخيرات

بالصورة.. الفنان المغربي نعمان لحلو يصدم بعض الفنانين بخصوص تصريحاتهم ضد الفنان اللبناني رياض العمر | ثقافة و فنون

بالصورة.. الفنان المغربي نعمان لحلو يصدم بعض الفنانين بخصوص تصريحاتهم ضد الفنان اللبناني رياض

بالفيديو.. تفكيك معمل مغربي في إيطاليا.. هاشنو كانو كيديرو فيه | دولي

بالفيديو.. تفكيك معمل مغربي في إيطاليا.. هاشنو كانو كيديرو فيه

المكتب الوطني للمطارات يكشف أسباب منع طائرة إيرباص 380 الإماراتية من الهبوط في مطار محمد الخامس | بوليتيك

المكتب الوطني للمطارات يكشف أسباب منع طائرة إيرباص 380 الإماراتية من الهبوط في مطار محمد الخامس

غليان داخل حزب الحركة الشعبية بعد قرب إعلان تشكيل الحكومة | بوليتيك

غليان داخل حزب الحركة الشعبية بعد قرب إعلان تشكيل الحكومة

المجلس الدستوري يبطل عضوية مستشار برلماني | اقتصاد

المجلس الدستوري يبطل عضوية مستشار برلماني

عاجل ومؤلم.. طفل يضع حدا لحياته بالجديدة بسبب أوضاعه الاجتماعية الصعبة..وها كيفاش قتل راسو | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم.. طفل يضع حدا لحياته بالجديدة بسبب أوضاعه الاجتماعية الصعبة..وها كيفاش قتل راسو

يا ربي السلامة..رجم مخمور حتى الموت في مدينة خريبكة..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..رجم مخمور حتى الموت في مدينة خريبكة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

المكتب الوطني للمطارات يكشف أسباب منع طائرة إيرباص 380 الإماراتية من الهبوط في مطار محمد الخامس

بتاريــخ : 28 نونبر 2016 / 00:02 المكتب الوطني للمطارات يكشف أسباب منع طائرة إيرباص 380 الإماراتية من الهبوط في مطار محمد الخامس | بوليتيك
المكتب الوطني للمطارات يكشف أسباب منع طائرة إيرباص 380 الإماراتية من الهبوط في مطار محمد الخامس
أفاد المكتب الوطني للمطارات اليوم الأحد بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سيصبح بإمكانه استقبال طائرات إيرباص (أ 380) التابعة لشركة طيران الإمارات ابتداء من متم شهر مارس 2017.

"شوف تيفي"+"وم ع"

 

أفاد المكتب الوطني للمطارات اليوم الأحد بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سيصبح بإمكانه استقبال طائرات إيرباص (أ 380) التابعة لشركة طيران الإمارات ابتداء من متم شهر مارس 2017.

وذكر بلاغ للمكتب أنه تم رصد استثمارات هامة خصيصا لاستقبال هذا النوع من الطائرات تهم، في إطار المشروع الحالي لتطوير المحطة الجوية 1 لمطار محمد الخامس، إعداد ممرات تلسكوبية من طابقين لاستقبال هذا الطائرة بالتماس مع المحطة الجوية وتهيئة فضاءات للوقوف تتناسب مع خصائص هذه الطائرة.

وأكد البلاغ أن المكتب الوطني للمطارات حرص على تلبية حاجيات زبنائه وخاصة شركات الطيران العاملة بالمغرب، وذلك "إدراكا منه للأهمية التي يشكلها استقبال مطار محمد الخامس لطائرة إيرباص 380 ، أكبر طائرة تجارية"، مجددا التزامه القوي "بتوفير أحسن ظروف الاستقبال لهذه الطائرة ومسافريها".

وأشار المكتب في هذا الإطار، إلى أنه توصل بمراسلة من شركة طيران الإمارات تطلب فيها الترخيص لها ابتداء من متم شهر نونبر 2016 لاستقبال طائرة إيرباص (إيه 380) بمطار محمد الخامس، موضحا أنه رد على هذا الطلب بمراسلة رسمية أبرز فيها العوائق التقنية والموانع المتعلقة بالاستغلال المترتبة عن الحل الذي اقترحته الشركة لاستقبال هذه الطائرة في الظروف الحالية بمطار محمد الخامس.

وتتمثل هذه الإكراهات وفقا للمكتب، في كون هبوط طائرة إيرباص 380 خلال الفترة الزمنية الواردة في طلب الشركة، سيؤثر بشكل كبير على مستوى جودة الخدمات خلال سلسلة عملية استقبال المسافرين والتعامل مع أمتعتهم فضلا عن أن موقف الطائرات الموصى به سيعيق مسلكا رئيسيا للطائرات وممرا مصلحيا، كما سيعيق استخدام مركز مجاور لاستقبال الطائرات الكبرى.

أما موقف الطائرات البديل، يضيف البلاغ، فلا يمكن استعماله لأنه سيحد من استغلال عدد مهم من مراكز توقف الطائرات نظرا للحجم الكبير للطائرة التي تتطلب مساحات إضافية لتحركاتها وتوقفها وهو ما من شأنه، حسب البلاغ، التقليص من الطاقة الاستيعابية لموقف الطائرات والتأثير على الاستغلال العادي للمطار.

وأفاد المكتب الوطني للمطارات أنه بعد تقديم هذه التوضيحات، توصل بطلب جديد من شركة طيران الإمارات تطلب من خلاله استعمال الطائرة ابتداء من تاريخ 26 مارس 2017 مبرزا أنه رد بالإيجاب على هذا الطلب برسالة رسمية سلمت إلى مدير الشركة بالمغرب في 24 نونبر الجاري، ثم أرسلت يوما بعد ذلك إلى المقر الاجتماعي للشركة.

وكانت شركة طيران الإمارات قد أكدت في بيان لها التزامها بتشغيل طائرة الإيرباص 380 ذات الطابقين لخدمة رحلتها اليومية الحالية بين دبي والدار البيضاء مشيدة ب"انتهاج الحكومة المغربية سياسة الأجواء المفتوحة، التي ساهمت في تنمية الحركة الجوية العالمية إلى البلاد، التي تعد عاملا أساسيا في ازدهار صناعة السياحة المغربية وسفر رجال الأعمال، وتعزيز حركة الاستيراد والتصدير".

وأعربت الشركة عن تطلعها إلى إطلاق هذه الخدمة "في أسرع وقت ممكن"، مشيرة إلى أنها "ستواصل العمل مع السلطات المختصة لتحقيق النجاح لجميع الأطراف".

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي إيرباص مطار محمد الخامس شركة طيران الإمارات الدار البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

غليان داخل حزب الحركة الشعبية بعد قرب إعلان تشكيل الحكومة | بوليتيك

غليان داخل حزب الحركة الشعبية بعد قرب إعلان تشكيل الحكومة

بعد قيادات حركة التوحيد والإصلاح...بن كيران يستقبل مسؤولين جهويين للبيجيدي بمنزله بالرباط | بوليتيك

بعد قيادات حركة التوحيد والإصلاح...بن كيران يستقبل مسؤولين جهويين ''للبيجيدي '' بمنزله بالرباط

معدات مغربية متطورة تشحن بالطائرات نحو مدغشقر لتأمين القمة الفرنكوفونية | بوليتيك

معدات مغربية متطورة تشحن بالطائرات نحو مدغشقر لتأمين القمة الفرنكوفونية

الملك محمد السادس يقيم بأنتاناناريفو مأدبة عشاء رسمية على شرف المشاركين في القمة السادسة عشرة للفرونكفونية | بوليتيك

الملك محمد السادس يقيم بأنتاناناريفو مأدبة عشاء رسمية على شرف المشاركين في القمة السادسة عشرة للفرونكفونية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف الصحافة.. تهريب الأموال يضيع على المغرب 41 مليار دولار في 10 سنوات | شوف الصحافة
منذ 2 ساعات

شوف الصحافة.. تهريب الأموال يضيع على المغرب 41 مليار دولار في 10 سنوات

أنصار الرجاء يعتدون على صاحب مقهى بحي البطوار بأكادير | قنوات أخرى

أنصار الرجاء يعتدون على صاحب مقهى بحي البطوار بأكادير

الطالبي العلمي:ارتكْبنا أخطاء في الماضي داخل حزب الأحرار و اليوم كنشوفو فالمستقبل باش نصلحوها | خارج البلاطو

الطالبي العلمي:ارتكْبنا أخطاء في الماضي داخل حزب الأحرار و اليوم كنشوفو فالمستقبل باش نصلحوها

المجموعة العقارية العمران حاضرة بقوة ضمن فعاليات المعرض الدولي للبناء بالدار البيضاء | مال و أعمال

المجموعة العقارية '' العمران'' حاضرة بقوة ضمن فعاليات المعرض الدولي للبناء بالدار البيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. محل تجاري يتعرض لهجوم بعد مباراة الديربي في أكادير | حوادث و حقوق
منذ 16 دقيقة

بالفيديو.. محل تجاري يتعرض لهجوم بعد مباراة الديربي في أكادير

حلوى تتسبب في وفاة طفل بمدينة الصخيرات | حوادث و حقوق

حلوى تتسبب في وفاة طفل بمدينة الصخيرات

بالصورة.. الفنان المغربي نعمان لحلو يصدم بعض الفنانين بخصوص تصريحاتهم ضد الفنان اللبناني رياض العمر | ثقافة و فنون

بالصورة.. الفنان المغربي نعمان لحلو يصدم بعض الفنانين بخصوص تصريحاتهم ضد الفنان اللبناني رياض

بالفيديو.. تفكيك معمل مغربي في إيطاليا.. هاشنو كانو كيديرو فيه | دولي

بالفيديو.. تفكيك معمل مغربي في إيطاليا.. هاشنو كانو كيديرو فيه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.