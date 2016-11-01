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غليان داخل حزب الحركة الشعبية بعد قرب إعلان تشكيل الحكومة

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 23:55 غليان داخل حزب الحركة الشعبية بعد قرب إعلان تشكيل الحكومة | بوليتيك
غليان داخل حزب الحركة الشعبية بعد قرب إعلان تشكيل الحكومة
تسود حالة غليان وترقب بين بعض قياديي حزب الحركة الشعبية بعد إعلان حزب الإتحاد الإشتراكي عن موافقته المشاركة في الإئتلاف الحكومي المنتظر الإعلان عنه قريبا بعد لقاء بن كيران بأخنوش.

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تسود حالة غليان وترقب بين بعض قياديي حزب الحركة الشعبية بعد إعلان حزب الإتحاد الإشتراكي عن موافقته المشاركة في الإئتلاف الحكومي المنتظر الإعلان عنه قريبا بعد لقاء بن كيران بأخنوش.

وتعزى حالة القلق بشكل رئيسي إلى المعلومات المسربة من اللقاء الأخير بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران و عزيز أخنوش على هامش قمة مؤتمر المناخ "الكوب22" بمراكش، حيث أن عزيز أخنوش دافع فقط عن تواجد حزب الإتحاد الدستوري إلى جانبه في الحكومة، متجاهلا حزب الحركة الشعبية حليفه.

ويتخوف قادة حزب السنبلة من إعلان الحكومة بتواجد التجمع الوطني للأحرار وحليفه حزب الإتحاد الدستوري، ما يعني بقاء حزب الحركة الشعبية في المعارضة، ما سيضعف حظوظ الحزب في الإنتخابات المقبلة، خاصة أن فك إرتباطهم بحزب العدالة والتنمية سيكلفهم رئاسة بعض المجالس الإقليمية والجهوية.
في سياق متصل كتب القيادي في حركة التوحيد والإصلاح "محمد هلال" تدوينة على حائطه الفايسبوكي، كشف من خلالها عن موقفه بفك الإرتباط مع الحركة الشعبية داخل مجلس جهة فاس-مكناس التي يرأسها لأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر.

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