المجلس الدستوري يبطل عضوية مستشار برلماني ﻿

قضى المجلس الدستوري مؤخرا ببطلان عضوية عبد السلام السلاوي عن حزب الحركة الديموقراطية الإجتماعية بمجلس المستشارين بعد الإقتراع الجزئي ل 18 شتنبر 2016 عن الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية

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قضى المجلس الدستوري مؤخرا ببطلان عضوية عبد السلام السلاوي عن حزب الحركة الديموقراطية الإجتماعية بمجلس المستشارين بعد الإقتراع الجزئي ل 18 شتنبر 2016 عن الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهتي بني ملال خنيفرة والدار البيضاء سطات.

وأمر المجلس الدستوري بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين بعد الطعن الذي تقدم به مصطفى حركات عن حزب الأصالة والمعاصرة إلى المجلس الدستوري.

وكشفت مصادر جريدة المساء التي أوردت الخبر، أن المجلس إعتمد في قراره إلغاء عضوية المستشار المذكور على البند الثالث من المادة الخامسة من مدونة الإنتخابات، حيث أن المطعون في إنتخابه كان خلال فترة ترشحه فاقدا للأهلية.