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عاجل ومؤلم.. طفل يضع حدا لحياته بالجديدة بسبب أوضاعه الاجتماعية الصعبة..وها كيفاش قتل راسو

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 23:44 عاجل ومؤلم.. طفل يضع حدا لحياته بالجديدة بسبب أوضاعه الاجتماعية الصعبة..وها كيفاش قتل راسو | حوادث و حقوق
عاجل ومؤلم.. طفل يضع حدا لحياته بالجديدة بسبب أوضاعه الاجتماعية الصعبة..وها كيفاش قتل راسو
أقدم طفل يبلغ من العمر 15 عاما، ليلة اليوم الأحد، بوضع حد لحياته بطريقة مروعة، داخل منزل أسرته الموجود بدوار الغربية ضواحي مدينة الجديدة.

"شوف تيفي"

 

أقدم طفل يبلغ من العمر 15 عاما، ليلة اليوم الأحد، بوضع حد لحياته بطريقة مروعة، داخل منزل أسرته الموجود بدوار الغربية ضواحي مدينة الجديدة.

وحسب مصادر محلية فإن الطفل استغل غياب أفراد أسرته عن المنزل، ليقوم بالانتحار شنقا داخل إحدى الغرف بواسطة حبل علقه على السقف.

وأضافت المصادر ذاتها بأن والدي الطفل، اكتشفا جثة فلذة كبدهما معلقة داخل الغرفة ليصابا بالصدمة من هول ما شاهداه، حيث لم يصدقا أن يكون طفلهما قد فارق الحياة.

وأوضحت ذات المصادر بأن عناصر الدرك الملكي، فتحت تحقيقا في الموضع، مشيرة إلى أنه هناك احتمالا إلى أن الأوضاع الاجتماعية الصعبة لأسرته، كانت سببا وراء إقدامه على الانتحار.

 

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