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يهم اليد العاملة المغربية.. تسهيلات قانونية للعمال الموسميين بإيطاليا

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 23:16 يهم اليد العاملة المغربية.. تسهيلات قانونية للعمال الموسميين بإيطاليا | مجتمع
يهم اليد العاملة المغربية.. تسهيلات قانونية للعمال الموسميين بإيطاليا
كشفت مصادر إعلامية في إيطاليا، أن المرسوم التشريعي رقم 203 الخاص بتنظيم دخول وخروج العمال الموسميين بإيطاليا، دخل حيز التنفيذ ابتداء من 24 نونبر الجاري، يضم إجراءات جديدة تسهل حركة تنقل العمال

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كشفت مصادر إعلامية في إيطاليا، أن المرسوم التشريعي رقم 203 الخاص بتنظيم دخول وخروج العمال الموسميين بإيطاليا، دخل حيز التنفيذ ابتداء من 24 نونبر الجاري، يضم إجراءات جديدة تسهل حركة تنقل العمال الموسميين وفق ما تنص عليه القوانين الأوربية.

ووفق القانون الجديد، فقد أصبحت "عملية استقدام العمال الموسميين أكثر سلاسة، حيث بإمكان المقاولات التي تشتغل في قطاعات الفلاحة والسياحة والفندقة أن تستقدم أي عامل أجنبي سبق له أن اشتغل في إيطاليا، في إطار العمل الموسمي، ولو خلال سنة واحدة خلال خمس سنوات الماضية، حيث بإمكان العامل الأجنبي أن يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة العمل الموسمي مباشرة بعد مرور 20 يوما على تقديم الطلب من قبل رب العمل حتى وإن لم يحصل على موافقة المصالح المختصة بإيطاليا".

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه بالنسبة للعمال الموسميين فإن القانون الجديد "يعطي لهم الحق في تحويل تصريح الإقامة من أجل العمل الموسمي إلى تصريح إقامة من أجل عمل انتظامي بمجرد اشتغالهم لمدة ثلاثة أشهر فقط، حيث بإمكانهم التقدم بطلب تغيير بطاقة الإقامة إن حصلوا على عقد عمل جديد".
كما يفرض ذات المرسوم التشريعي على المشغلين بإيطاليا الذين يرغبون في الاستفادة من العمال الموسميين الأجانب أداء الضرائب الأساسية التي ينص عليها قانون الشغل لصالح العمال الموسميين حتى في حالة رفض هذه الشركات تشغيلهم أثناء وصولهم إلى إيطاليا تحت أي سبب من الأسباب.

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