بعد قيادات حركة التوحيد والإصلاح...بن كيران يستقبل مسؤولين جهويين ''للبيجيدي '' بمنزله بالرباط ﻿

قام أعضاء المكتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة بزيارة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران عشية اليوم الأحد بمنزله بالرباط.

شوف تيفي



قام أعضاء المكتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة بزيارة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران عشية اليوم الأحد بمنزله بالرباط.

وكشفت مصادر "شوف تيفي" التي حضرت اللقاء، أن ممثلين عن اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية قد قاموا بزيارة "أخوية" لحزب عبد الإله بن كيران، وتقديم العزاء بعد وفاة إبن أخيه الذي شيعت جثمانه مساء أمس السبت.

وأضافت ذات المصادر، أن اللقاء ناقش بعض المستجدات على الساحة السياسية والتنظيمية، رغم أن سياق الزيارة كان فقط لرؤية الأمين العام وتقديم العزاء.

وتأتي زيارة وفد عن مسؤولي حزب المصباح بمدن الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة، بعد لقاء سابق جمع رئيس الحكومة مع قياديي حركة التوحيد والإصلاح بالرباط.



