معدات مغربية متطورة تشحن بالطائرات نحو مدغشقر لتأمين القمة الفرنكوفونية ﻿

توجهت فرق أمنية خاصة ومعدات متطورة وفرها المغرب نحو جمهورية مدغشقر من أجل تنظيم القمة الفرنكفونية، تزامنا مع زيارة الدولة التي يقوم بها الملك محمد السادس للجمهورية منذ أيام.

شوف تيفي



توجهت فرق أمنية خاصة ومعدات متطورة وفرها المغرب نحو جمهورية مدغشقر من أجل تنظيم القمة الفرنكفونية، تزامنا مع زيارة الدولة التي يقوم بها الملك محمد السادس للجمهورية منذ أيام.

وإستنادا إلى معطيات أوردتها جريدة المساء، أن تجهيزات أمنية متطورة ثم شحنها من المغرب عبر طائرات عسكرية إلى مطار انطاناناريفو من اجل المساعدة على النجاح الأمني لقمة الفرنكوفونية.

وأوضحت ذات المصدر، أن المعدات التي تم نقلها عبارة عن أجهزة سكانير متطورة وتجهيزات للكشف عن المعادن والمواد الكيماوية بالإضافة إلى فريق تقني مغربي وصل الجمعة الماضي من أجل تقديم الدعم الفني إلى الفرق الملغاشية المشرفة على تنظيم القمة.