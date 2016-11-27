عاجل.. حريق مهول داخل منزل في كازا بسبب ''البوطة الكبيرة''..وها شنو وقع+صور ﻿

اندلع قبل قليل حريق مهول داخل منزل عشوائي يوجد على مستوى دوار نبيل بمنطقة المكانسة التابعة لعمالة عين الشق بالبيضاء، ما أسفر عن إصابة صاحبته باختناق حاد.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل حريق مهول داخل منزل عشوائي يوجد على مستوى دوار نبيل بمنطقة المكانسة التابعة لعمالة عين الشق بالبيضاء، ما أسفر عن إصابة صاحبته باختناق حاد.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحريق اندلع نتيجة تسرب للغاز من قنينة كبيرة كانت داخل المنزل، ما أدى إلى إصابة السيدة باختناق تم على إثره نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى السقاط لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته بأن شاحنة للوقاية المدينة، حلت بعين المكان وتمكنت من إخماد الحريق الذي أسفر كذلك عن وقوع خسائر مادية جسمية بالمنزل المحترق.