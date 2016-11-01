يا ربي السلامة.. زوج هدد زوجته بذبحها وقام برميها من الطابق الثاني لمنزلهما بأيت أورير.. تفاصيل صادمة ﻿

شهدت مدينة أيت أورير خلال الأسبوع الجاري، واقعة خطيرة بطلها زوج أقدم على محاولة قتل زوجته من خلال رميها من الطابق الثاني لمنزله، ما أسفر عن إصابتها بعدة كسور في مناطق مختلفة من جسدها.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة أيت أورير خلال الأسبوع الجاري، واقعة خطيرة بطلها زوج أقدم على محاولة قتل زوجته من خلال رميها من الطابق الثاني لمنزله، ما أسفر عن إصابتها بعدة كسور في مناطق مختلفة من جسدها.

وحسب ابنة الضحية في اتصال لها مع "شوف تيفي" فإن والدها البالغ من العمر 56عاما، هدد والدتها البالغة من العمر 48 سنة طيلة ليلة كاملة بذبحها بواسطة سكين من الحجم الكبير، وخلال محاولتها الفرار من المنزل، قام برميها من النافذة الموجودة بالطابق الثاني.

وأضافت الابنة، إن الحادث تسبب في إصابة والدتها بأربعة كسور في مناطق مختلفة من جسدها، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى محمد السادس بمدينة مراكش ،حيث ستُجري أربعة عمليات جراحية خلال الأسبوع القادم.

وأكدت المتحدث بأنها تقدمت للمصالح الأمنية بشكاية في الموضوع، لكنها تفاجأت بوالدها وهو يقدم بدوره شكاية يوضح من خلالها بأنه الضحية وليس الجاني.