 عاجل.. رجال الشرطة يطلقون الرصاص على مجرم خطير ملقب بـ ''الديب'' هددهم بواسطة سيفين من الحجم الكبير..وهذه هي التفاصيل ﻿
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عاجل.. رجال الشرطة يطلقون الرصاص على مجرم خطير ملقب بـ ''الديب'' هددهم بواسطة سيفين من الحجم الكبير..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 21:54 عاجل.. رجال الشرطة يطلقون الرصاص على مجرم خطير ملقب بـ الديب هددهم بواسطة سيفين من الحجم الكبير..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل.. رجال الشرطة يطلقون الرصاص على مجرم خطير ملقب بـ ''الديب'' هددهم بواسطة سيفين من الحجم الكبير..وهذه هي التفاصيل
اضطر أحد رجال الشرطة قبل قليل بمدينة مراكش، إلى استعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص كان في حالة هيجان وهو يحمل سيفين من الحجم الكبير.

"شوف تيفي"

 

اضطر أحد رجال الشرطة قبل قليل بمدينة مراكش، إلى استعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص كان في حالة هيجان وهو يحمل سيفين من الحجم الكبير.

وحسب مصادر مراكشية فإن المصالح الأمنية، قامت بمطاردة هذا المجرم الخطير الملقب بـ "الديب" بسويقة سيدي أيوب  بالمدينة العتيقة بمراكش، والتي تسبب فيها بأعمال الشغب واعتداءات متكررة على مجموعة من المواطنين وهو يحمل سيفين من الحجم الكبير.

وأضافت المصادر ذاتها بأن "الذيب" رفض الاستجابة للمصالح الأمنية وتسليم نفسه، ما اضطر أحد رجال الشرطة إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين في المرة الأولى في الهواء، إلا أن المعني بالأمر رفض التوقف عن أعماله الخطيرة وحاول الاعتداء على رجال الأمن الذي اضطروا إلى إطلاق رصاصتين على ساقه اليمنى، ليتم نقله عبر سيارة الإسعاف إلى قسم المستعجلات بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بحي الدوديات بمراكش .

 

 

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