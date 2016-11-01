بالفيديو.. صحفية إسبانية تؤكد سماع صراخ فتاة في مقبرة بالحسيمة ﻿

بعد زيارتها مؤخرا جزيرة الحسيمة (النكور) قرب شاطئ ''اسفيحة''، كشفت صحفية في جريدة ''إلموندو'' الإسبانية عن وجود مقبرة تضم 60 قبرا لجنود ومدنيين بينهم قبر فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات تدعى ''بيلار سيفانتوس''،

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بعد زيارتها مؤخرا جزيرة الحسيمة (النكور) قرب شاطئ "اسفيحة"، كشفت صحفية في جريدة "إلموندو" الإسبانية عن وجود مقبرة تضم 60 قبرا لجنود ومدنيين بينهم قبر فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات تدعى "بيلار سيفانتوس"، وهي ابنة عقيد كان قائدا للحامية العسكرية المرابطة على الجزيرة خلال فترة الحرب، قيل إنها توفيت بسبب وباء.

وحسب الصحفية، التي سمحت السلطات الإسبانية لها بدخول جزيرة النكور قصد إعداد تقرير عن حياة الجنود هناك، بعد أكثر من 20 سنة على إغلاقها في وجه وسائل الإعلام،

فإن الجنود المرابطين على الجزيرة حولوا هذه الفتاة إلى أسطورة يداولونها في ما بينهم، لدرجة أن بعضهم يؤكد أنه يسمع أصوات وصراخ الفتاة كل ليلة تصدر من داخل المقبرة التي تسمى "بولبيرا"، مما يثير الرعب في صفوف الجنود.



