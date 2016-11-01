الملك محمد السادس يقيم بأنتاناناريفو مأدبة عشاء رسمية على شرف المشاركين في القمة السادسة عشرة للفرونكفونية ﻿

أقام الملك محمد السادس، مأدبة عشاء على شرف المشاركين في القمة السادسة عشرة للفرونكفونية، التي اختتمت أشغالها اليوم الأحد بأنتاناناريفو.

"شوف تيفي"+"وم ع"

أقام الملك محمد السادس، مأدبة عشاء على شرف المشاركين في القمة السادسة عشرة للفرونكفونية، التي اختتمت أشغالها اليوم الأحد بأنتاناناريفو.

وحضر هذه المأدبة، إلى جانب وفد مغربي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، الذي كان قد مثل الملك في أشغال القمة، ممثلو وفود الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للفرونكفونية، والوزير الأول الملغاشي، ورئيس مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من سامي الشخصيات الملغاشية.