اليمين الفرنسي يختار فرنسوا فيون مرشحه للانتخابات الرئاسية ﻿

أظهرت نتائج جزئية مساء الأحد أن اليمين الفرنسي اختار فرنسوا فيون مرشحه في الانتخابات الرئاسية بوجه منافسه آلان جوبيه، فيما تشير التقديرات إلى أن الفائز سيكون في موقع قوة ليصل إلى الاليزيه في 2017.

"شوف تيفي"+وكالات



أظهرت نتائج جزئية مساء الأحد أن اليمين الفرنسي اختار فرنسوا فيون مرشحه في الانتخابات الرئاسية بوجه منافسه آلان جوبيه، فيما تشير التقديرات إلى أن الفائز سيكون في موقع قوة ليصل إلى الاليزيه في 2017.

وبعد فوزه في الدورة الأولى، نال فيون (62 عاما)، صاحب المشروع الاقتصادي الليبرالي نسبة 69,5% من الأصوات في الجولة الثانية، مقابل 30,5% لمنافسه رئيس الوزراء الأسبق آلان جوبيه، وفقا لنتائج 2121 مكتب اقتراع من أصل 10228.

وسارع جوبيه إلى الإقرار بهزيمته وهنأ فيون على "فوزه الكبير" متمنيا له "حظا طيبا" في حملته الانتخابية الرئاسية مؤكدا تقديم الدعم له.

وكان فيون الذي يهوى سباق السيارات أزاح "رئيسه" السابق نيكولا ساركوزي في الجولة الأولى الأحد الماضي.