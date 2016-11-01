الأمن استعمل سلاحه 34 مرة منذ بداية 2015 ﻿

أفادت معطيات توصلت إليها يومية أخبار اليوم حسب ما نشرته في عددها الصادر يوم الاثنين، بأن الأمن استخدم سلاحه الوظيفي 34 مرة منذ بداية 2015 و أن هذا الاستعمال أدى إلى ثلاث حالات وفاة الشخص المستهدف،و

شوف تيفي:

أفادت معطيات توصلت إليها يومية أخبار اليوم حسب ما نشرته في عددها الصادر يوم الاثنين، بأن الأمن استخدم سلاحه الوظيفي 34 مرة منذ بداية 2015 و أن هذا الاستعمال أدى إلى ثلاث حالات وفاة الشخص المستهدف،و يتعلق الأمر بوفاة شخص ببني ملال و آخر بسلا و ثالث بالبيضاء فيما بلغ عدد الإصابات 31 إصابة.

و تأتي هذه المعطيات حسب اليومية بعد ارتفاع حدة الجدل حول استخدام السلاح الوظيفي في مواجهة المجرمين،و كانت آخر حادثة وقعت فجر السبت عندما استخدم مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالسمارة سلاحه الوظيفي من أجل توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية عرض أمن و سلامة المواطنين و عناصر الأمن للخطر من خلال تهديدهم بالسيف.

