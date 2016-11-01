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مؤلم... فتاة حاولت رمي نفسها بمياه البحر بمدينة مارتيل وهي تصرخ ''يوسف''..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 21:11 مؤلم... فتاة حاولت رمي نفسها بمياه البحر بمدينة مارتيل وهي تصرخ يوسف..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
مؤلم... فتاة حاولت رمي نفسها بمياه البحر بمدينة مارتيل وهي تصرخ ''يوسف''..وهذه هي التفاصيل
تمكن مجموعة من المواطنين، ليلة اليوم الأحد،من إنقاذ فتاة في مقتبل العمر من موت محقق،بعد أن قاموا بمنعهما من رمي نفسها داخل مياه البحر بمدينة مارتيل.

"شوف تيفي"

 

تمكن مجموعة من المواطنين، ليلة اليوم الأحد،من إنقاذ فتاة في مقتبل العمر من موت محقق،بعد أن قاموا بمنعهما من رمي نفسها داخل مياه البحر بمدينة مارتيل.

وحسب مصادر محلية في تناولها لهذا الخبر المثير، فإن الشابة كانت في حالة هستيرية خلال محاولتها دخول مياه البحر، موضحة بأنها كانت تصرخ بإسم "يوسف" بأعلى صوتها .

وأضافت المصادر ذاتها بأن أسباب محاولة هذه الفتاة الانتحار، تبقى مجهولة وقد تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

 

 

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المغرب شوف تيفي مارتيل مياه البحر فتاة الانتحار

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