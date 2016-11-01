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الأستاذ بطل فيديو ''الشجار'' داخل القسم بتارودانت يقاضي تلميذين ومعطيات جديدة في الموضوع

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 20:12 الأستاذ بطل فيديو الشجار داخل القسم بتارودانت يقاضي تلميذين ومعطيات جديدة في الموضوع | مجتمع
الأستاذ بطل فيديو ''الشجار'' داخل القسم بتارودانت يقاضي تلميذين ومعطيات جديدة في الموضوع
كشفت مصادر مقربة من موضوع أستاذ مادة الرياضيات الذي ظهر في شجار مع تلاميذ داخل فصل بثانوية محمد الخامس بتارودانت، أنه رفض الوقوف أمام لجنة البحث والتقصي التي أنشأت بعد الضجة التي أحدثها الفيديو

شوف تيفي

 

كشفت مصادر مقربة من موضوع أستاذ مادة الرياضيات الذي ظهر في شجار مع تلاميذ داخل فصل بثانوية محمد الخامس بتارودانت، أنه رفض الوقوف أمام لجنة البحث والتقصي التي أنشأت بعد الضجة التي أحدثها الفيديو الذي يظهر تحول القسم إلى حلبة للصراع بين الأستاذ والتلاميذ.

وأوضح ذات المصادر، أن لجنة البحث والتقصي التي أحدثت بإشراف من مندوبية التعليم لم تنجح مساعيها من أجل أخذ أقوال الأستاذ الذي رفض الحضور لمؤسسته التي يشتغل فيها، لكون يوم الخميس والجمعة والسبت هي أيام عطلة، حيث أنه يشتغل فقط أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء أي 8 ساعات فقط بدل 18 ساعة القانونية، رغم الإكتظاظ المهول المسجل في بعض المؤسسات بنيابة التعليم بتارودانت.

وأضافت ذات المصادر، أن نيابة التعليم بتارودانت أمهلت الأستاذ ثلاثة أيام للإستماع لأقواله من طرف لجنة البحث والتقصي حول الموضوع بعد أخذ إفادات عناصر أخرى لها علاقة بالموضوع، بهدف إعداد تقرير سيرفع بعد قرار لوزارة التربية الوطنية بتوقيف الأستاذ مؤقتا عن العمل.

من جهة ثانية، علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن الأستاذ قرر اللجوء للقضاء ضد التلميذ دخل معه في شجار بالفصل، تزامنا مع وضع شكاية ضد مصور الفيديو ومسربه من داخل القسم.

ويعيش قطاع التعليم بجهة سوس ماسة، أوضاعا كارثية بالمقارنة مع جهات أخرى، حيث سبق لوالي الجهة زينب العدوي، عقد عدة لقاءات مع جميع المتدخلين في القطاع من أجل إنقاذه، لكن إفتقادها لإستراتيجية فعالة وغياب مسؤول معين بشكل رسمي كممثل للتعليم بالجهة، سيزيد من تعميق أزمة القطاع التي يدفع التلميذ ثمنه غاليا إن لم يكن في الوقت الحالي فعلى الأقل في المستقبل.

 

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الأستاذ التعليم تارودانت الجهة سوس الفيديو الشجار شوف تيفي

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