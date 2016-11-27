بالصور.. طنجة تغرق مرة أخرى بسبب التساقطات ﻿

"شوف تيفي"
عرفت مدنية طنجة اليوم الأحد تساقطات مطرية مهمة، فضحت واقع البنية التحتية من جديد، وخاصة بالشوارع الكبرى التي وجد الطنجاويون صعوبة في المرور منها.
وعبر النشطاء الطنجاويين بمواقع التواصل الاجتماعي في تفاعلهم مع الأمر عن غضبهم واستيائهم الشديد من ضعف البنية التحتية في مدينتهم التي تعتبر من بين أكبر المدن بالمغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الأرصاد الجوية، قد أعلنت في نشرة خاصة أن العديد من المدن المغربية ستعرف نهاية الأسبوع الجاري تساقطات مطرية مهمة.
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