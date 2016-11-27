بالصور.. التساقطات المطرية تتسبب في حادثة سير خطيرة بين شفشاون وتطوان ﻿

"شوف تيفي"
شهدت الطريق الرابطة بين مدينتي شفشاون وتطوان، عشية اليوم الأحد، تعرض سيارة خفيفة لحادثة سير خطيرة.
واصطدمت السيارة بعد أن فقد السائق التحكم بها نتيجة التساقطات المطرية بشكل قوي بحافلة لنقل المسافرين، ما أسفر عن تهشم جانبها الأمامي بشكل كامل.
وبالرغم من خطورة الحادث، فقد أسفر ولحسن الحظ عن خسائر مادية فقط، ولم يصب سائق السيارة بأي جروح تذكر.
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