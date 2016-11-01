 مرجان داير سطولة بسبب قطرات المياه الناتجة عن الأمطار والفايسبوكيون يصفون الأمر بالشوهة+فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الأستاذ بطل فيديو الشجار داخل القسم بتارودانت يقاضي تلميذين ومعطيات جديدة في الموضوع | مجتمع

الأستاذ بطل فيديو ''الشجار'' داخل القسم بتارودانت يقاضي تلميذين ومعطيات جديدة في الموضوع

بالصور.. طنجة تغرق مرة أخرى بسبب التساقطات | مجتمع

بالصور.. طنجة تغرق مرة أخرى بسبب التساقطات

بالصور.. التساقطات المطرية تتسبب في حادثة سير خطيرة بين شفشاون وتطوان | حوادث و حقوق

بالصور.. التساقطات المطرية تتسبب في حادثة سير خطيرة بين شفشاون وتطوان

مرجان داير سطولة بسبب قطرات المياه الناتجة عن الأمطار والفايسبوكيون يصفون الأمر بالشوهة+فيديو | مجتمع

مرجان داير سطولة بسبب قطرات المياه الناتجة عن الأمطار والفايسبوكيون يصفون الأمر بالشوهة+فيديو

صادم : الصين تعرض 500 مليار دولار على المغرب والجزائر لبيع الصحراء المغربية | بوليتيك

صادم : الصين تعرض 500 مليار دولار على المغرب والجزائر لبيع ''الصحراء المغربية''

سعودي حاول ذبح طبيب لأنه قام بتوليد زوجته وشاهد عورتها+صور | دولي

سعودي حاول ذبح طبيب لأنه قام بتوليد زوجته وشاهد عورتها+صور

مثير.. شوفو كيفاش كيتم التجسس عليكم من خلال كاميرا الحاسوب | نت 2.0

مثير.. شوفو كيفاش كيتم التجسس عليكم من خلال كاميرا الحاسوب

انقطاع بث مباراة الديربي والمغاربة يصفون الأمر بالشوهة | مجتمع

انقطاع بث مباراة الديربي والمغاربة يصفون الأمر بالشوهة

خطير..حضيو ولادكم: سيارة تخطف الأطفال الزوهريين بسيدي قاسم | حوادث و حقوق

خطير..حضيو ولادكم: سيارة تخطف الأطفال الزوهريين بسيدي قاسم

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

مرجان داير سطولة بسبب قطرات المياه الناتجة عن الأمطار والفايسبوكيون يصفون الأمر بالشوهة+فيديو

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 19:29 مرجان داير سطولة بسبب قطرات المياه الناتجة عن الأمطار والفايسبوكيون يصفون الأمر بالشوهة+فيديو | مجتمع
مرجان داير سطولة بسبب قطرات المياه الناتجة عن الأمطار والفايسبوكيون يصفون الأمر بالشوهة+فيديو
تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم التقاط تفاصيله بكاميرا هاتف نقال لمواطن، من داخل المركب التجاري مرجان بمدينمة بني ملال.

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم التقاط تفاصيله بكاميرا هاتف نقال لمواطن، من داخل المركب التجاري مرجان بمدينمة بني ملال.

وفور تداول هذا الفيديو الذي حمل كعنوان "شوهة مرجان يستعين بسطولا بسبب الأمطار"،تفاعل الفايسيوكيين بكثافة، معبرين عن سخريتهم من الأمر.

ووصف آخرون في تعليقهم كما جاء في عنوان الفيديو، "مرجان " بالشوهة والفضيحة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مرجان الهاتف مواقع التواصل الاجتماعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الأستاذ بطل فيديو الشجار داخل القسم بتارودانت يقاضي تلميذين ومعطيات جديدة في الموضوع | مجتمع

الأستاذ بطل فيديو ''الشجار'' داخل القسم بتارودانت يقاضي تلميذين ومعطيات جديدة في الموضوع

بالصور.. طنجة تغرق مرة أخرى بسبب التساقطات | مجتمع

بالصور.. طنجة تغرق مرة أخرى بسبب التساقطات

انقطاع بث مباراة الديربي والمغاربة يصفون الأمر بالشوهة | مجتمع

انقطاع بث مباراة الديربي والمغاربة يصفون الأمر بالشوهة

بالصورة..قيادي في حزب العدالة والتنمية يصف جماهير الوداد والرجاء بـ شياطين الديربي ويقول لهم: لا مرحبا بكم بأكادير | مجتمع

بالصورة..قيادي في حزب العدالة والتنمية يصف جماهير الوداد والرجاء بـ ''شياطين الديربي'' ويقول لهم: لا مرحبا بكم بأكادير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أروع معجبة بالفنان المغربي سعد لمجرد توجه رسالة قوية من وقفة الدار البيضاء | خارج البلاطو
منذ 19 دقيقة

أروع معجبة بالفنان المغربي سعد لمجرد توجه رسالة قوية من وقفة الدار البيضاء

حزب المؤتمر الوطني الاتحادي يعقد مجلسه الوطني العادي بمدينة الدار البيضاء | خارج البلاطو

حزب المؤتمر الوطني الاتحادي يعقد مجلسه الوطني العادي بمدينة الدار البيضاء

برنامج معنا فنان: أمينوكس يفتح قلبه لـ شوف تيفي ويكشف عن جديده الفني | معانا فنان

برنامج معنا فنان: أمينوكس يفتح قلبه لـ ''شوف تيفي'' ويكشف عن جديده الفني

بالفيديو | أحسن لـقطة في الديربي.. معلق بي إن سبورت على المباشر: الصحراء مغربية شاء من شاء وأبى من أبى | قنوات أخرى

بالفيديو | أحسن لـقطة في الديربي.. معلق بي إن سبورت على المباشر: الصحراء مغربية شاء من شاء وأبى من أبى

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الأستاذ بطل فيديو الشجار داخل القسم بتارودانت يقاضي تلميذين ومعطيات جديدة في الموضوع | مجتمع
منذ 43 دقيقة

الأستاذ بطل فيديو ''الشجار'' داخل القسم بتارودانت يقاضي تلميذين ومعطيات جديدة في الموضوع

بالصور.. طنجة تغرق مرة أخرى بسبب التساقطات | مجتمع

بالصور.. طنجة تغرق مرة أخرى بسبب التساقطات

بالصور.. التساقطات المطرية تتسبب في حادثة سير خطيرة بين شفشاون وتطوان | حوادث و حقوق

بالصور.. التساقطات المطرية تتسبب في حادثة سير خطيرة بين شفشاون وتطوان

مرجان داير سطولة بسبب قطرات المياه الناتجة عن الأمطار والفايسبوكيون يصفون الأمر بالشوهة+فيديو | مجتمع

مرجان داير سطولة بسبب قطرات المياه الناتجة عن الأمطار والفايسبوكيون يصفون الأمر بالشوهة+فيديو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.