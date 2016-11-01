مرجان داير سطولة بسبب قطرات المياه الناتجة عن الأمطار والفايسبوكيون يصفون الأمر بالشوهة+فيديو ﻿

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم التقاط تفاصيله بكاميرا هاتف نقال لمواطن، من داخل المركب التجاري مرجان بمدينمة بني ملال.

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم التقاط تفاصيله بكاميرا هاتف نقال لمواطن، من داخل المركب التجاري مرجان بمدينمة بني ملال.

وفور تداول هذا الفيديو الذي حمل كعنوان "شوهة مرجان يستعين بسطولا بسبب الأمطار"،تفاعل الفايسيوكيين بكثافة، معبرين عن سخريتهم من الأمر.

ووصف آخرون في تعليقهم كما جاء في عنوان الفيديو، "مرجان " بالشوهة والفضيحة.