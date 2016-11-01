مرجان داير سطولة بسبب قطرات المياه الناتجة عن الأمطار والفايسبوكيون يصفون الأمر بالشوهة+فيديو ﻿

"شوف تيفي"
تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم التقاط تفاصيله بكاميرا هاتف نقال لمواطن، من داخل المركب التجاري مرجان بمدينمة بني ملال.
وفور تداول هذا الفيديو الذي حمل كعنوان "شوهة مرجان يستعين بسطولا بسبب الأمطار"،تفاعل الفايسيوكيين بكثافة، معبرين عن سخريتهم من الأمر.
ووصف آخرون في تعليقهم كما جاء في عنوان الفيديو، "مرجان " بالشوهة والفضيحة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.