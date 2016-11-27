صادم : الصين تعرض 500 مليار دولار على المغرب والجزائر لبيع ''الصحراء المغربية'' ﻿

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عرضت الصين الشعبية مبلغ 500 مليار دولار على الجزائر والمغرب، مقابل التخلي عن ملف الصحراء المغربية، وفق لمصادر جريدة "الديار" اللبنانية.
وذكرت ذات المصادر، أن المغرب رفض العرض جملة وتفصيلا، فيما وافقت الجزائر تخليها عن دعم جبهة البوليساريو سياسيا، ومحاولة إقناعها بالبقاء في الصحراء الجزائرية أو العودة إلى المغرب وإنهاء الملف بصورة نهائية مقابل 250 مليار دولار.
وكشفت ذات الجريدة، أن الصين عرضت أموالا طائلة لشراء مناطق متعددة في العالم، كجنوب لبنان، والبوسنة والهرسك، فيما أعلنت عن إستعدادها إرسال 50 ألف جندي صيني إلى ليبيا مقابل الإستحواذ على النفط الليبي مع ترك نسبة 20 في المائة فقط للدولة الليبية على مدى 25 سنة.
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