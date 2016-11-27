سعودي حاول ذبح طبيب لأنه قام بتوليد زوجته وشاهد عورتها+صور ﻿

قام رجل سعودي، اليوم الأحد، بمحاولة ذبح طبيب، بعد أن أشرف على ولادة زوجته، وذلك لعدم وجود طبيبة تشرف على ولادتها.

"شوف تيفي"

قام رجل سعودي، اليوم الأحد، بمحاولة ذبح طبيب، بعد أن أشرف على ولادة زوجته، وذلك لعدم وجود طبيبة تشرف على ولادتها.

وحسب مصادر إعلامية عربية، فإن هذا السعودي دخل في حالة هستيرية لأن الطبيب قام بتوليد الزوجة وبالتالي شاهد عورتها حسب اعتقاده.

ونشرت المصادر ذاتها صورا، أظهرت الرجل السعودي وهو شاهر سلاحه الأبيض، ويحاول الدخول إلى قاعة التوليد، في محاولة منه لذبح الطبيب، إلا أن أفراد الأمن تدخلوا وأوقفوه في الوقت المناسب.