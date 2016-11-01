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مثير.. شوفو كيفاش كيتم التجسس عليكم من خلال كاميرا الحاسوب

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 16:57 مثير.. شوفو كيفاش كيتم التجسس عليكم من خلال كاميرا الحاسوب | نت 2.0
مثير.. شوفو كيفاش كيتم التجسس عليكم من خلال كاميرا الحاسوب
كشفت مصادر إعلام عالمية بأن هناك تطبيقا بأحد المواقع يمكن من الاختراق والتجسس على كاميرا الحاسوب، ويتعلق الأمر بـ ''شود و''شودان'' shodan وهو أول محرك بحث خاص بالكاميرات المتصلة عبر الإنترنت٬ وظهر في 2009


"شوف تيفي"

كشفت مصادر إعلام عالمية بأن هناك تطبيقا بأحد المواقع يمكن من الاختراق والتجسس على كاميرا الحاسوب، ويتعلق الأمر بـ "شود و"شودان" shodan وهو أول محرك بحث خاص بالكاميرات المتصلة عبر الإنترنت٬ وظهر في 2009 ولقي إقبالا كبيرا في فترة وجيزة.

وأو ضحت المصادر ذاتها بأن مستخدم الموقع، يمكنه التجسس على الكاميرات غير المحمية لكل المتصلين عبر الإنترنت في العالم٬ مما يجعل خصوصيتهم على المحك.

وأضافت هذه المصادر بأن استخدام "شودان" غير معقد٬ حيث يكفي إنشاء حساب جديد للحصول على إمكانية "محدودة" لمشاهدة كاميرات الأشخاص٬ فيما يوفر محرك البحث خدمة مدفوعة تتيح لك مشاهدة عدد غير محدود من الكاميرات المتصلة عبر الإنترنيت.

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المغرب شوف تيفي الموقع الكاميرا مستخدم شودان

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