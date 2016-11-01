انقطاع بث مباراة الديربي والمغاربة يصفون الأمر بالشوهة ﻿

تفاعل المغاربة بشكل كبير مع انقطاع بث مباراة الديربي بين الوداد البيضاوي وخصمه الرجاء البيضاويين، حيث تفاجأ الجميع بانقطاعه خلال الدقيقة 35 من الجولة الأولى.

"شوف تيفي"

تفاعل المغاربة بشكل كبير مع انقطاع بث مباراة الديربي بين الوداد البيضاوي وخصمه الرجاء البيضاويين، حيث تفاجأ الجميع بانقطاعه خلال الدقيقة 35 من الجولة الأولى.

ووصف المغاربة المتفاعلون مع الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي بـ "الشوهة"، موضحين بأن البث من مدينة أكادير وليس من خارج البلاد، وبالتالي فإن هذا الانقطاع يعتبر بمثابة فضيحة.



تجدر الإشارة إلى أن مباراة الديربي البيضاوي، تجري فعالياتها بملعب أدرار بمدينة أكادير، وسط حضور جماهيري لابأس به.