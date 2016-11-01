خطير..حضيو ولادكم: سيارة تخطف الأطفال الزوهريين بسيدي قاسم ﻿

"شوف تيفي"
كشفت مصادر إعلامية محلية بسيدي قاسم، نقلا عن مجموعة من المواطنين أن سيارة خفيفة، تقوم بخطف الأطفال لأغراض السحر والشعوذة.
وأوضحت المصادر ذاتها فإن سيارة خفيفة تتجول بمدينة سيدي قاسم للبحث عن الاطفال "الزوهرين" لاستعمالهم في السحر والشعوذة، حيث يقوم شخصان يتواجدان بالسيارة بمنح بعض الدراهم أو "حلوة" لاستدراج الأطفال.
وأكدت ذات المصادر بأن بعض المواطنين، قاموا بتصوير اللوحة الترقيمية حيث من المحتمل أن يتم تسليمها للمصالح الأمنية لكي تفتح تحقيقا في الموضوع.
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