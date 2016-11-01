ها بشحال حكموا على الموظف البنكي لي ضرب فلوس الزبناء بفاس ﻿

بعد ما ضرب مليار سنتيم من ودائع الزبناء، وبعد أن ثبتت التهمة عليه أغلق قسم جرائم الأموال بفاس ملف الموظف البنكي لي غرقها فلوس وهرب قبل أن يتم اعتقاله فيما بعد.

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بعد ما ضرب مليار سنتيم من ودائع الزبناء، وبعد أن ثبتت التهمة عليه أغلق قسم جرائم الأموال بفاس ملف الموظف البنكي لي غرقها فلوس وهرب قبل أن يتم اعتقاله فيما بعد.

وكشفت مصادر مطلعة أن المعني بالأمر حكم عليه بسبع سنوات سجنا نافذا، بعد أن اختلس ودائع زبناء المؤسسة البنكية والتي وصلت إلى مليار سنتيم. جدير بالذكر أن مديرا لمؤسسة بنكية أخرى ضرب 500 مليون سنتيم أيضا، حيث تم اعتقاله بعد عودته من الكونجي ببني ملال، وبعد تفتيش منزله تم العثور على 110 مليون فيما الباقي غبر لي الأثر.





