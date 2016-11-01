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عاجل : إعتقال مطلوبين بسبب الاتجار الدولي في المخدرات بأكادير

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 16:22 عاجل : إعتقال مطلوبين بسبب الاتجار الدولي في المخدرات بأكادير | حوادث و حقوق
عاجل : إعتقال مطلوبين بسبب الاتجار الدولي في المخدرات بأكادير
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، اليوم الأحد 27 من شهر نونبر الجاري، من إيقاف ثلاثة أشخاص، يجري البحث عنهم على الصعيد الوطني من طرف أمن الرشيدية ودرك ورزازات، من أجل

شوف تيفي

 

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، اليوم الأحد 27 من شهر نونبر الجاري، من إيقاف ثلاثة أشخاص، يجري البحث عنهم على الصعيد الوطني من طرف أمن الرشيدية ودرك ورزازات، من أجل الاتجار الدولي في المخدرات.

وجرى إيقاف المشتبه فيهم، بإشراف فعلي لرئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية ورئيس الفرقة الجنائية الولائية و بتنسيق مع رئيس الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بالرشيدية وأمن ايت ملول، وذلك بعد مداهمة للمنزل الذي يقطنه المعنيون بالأمر والكائن بمدينة أيت ملول.

هذا وقد تم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة الأمن الإقليمي للرشيدية، والذي سيتكلف بمواصلة البحث مع المشتبه فيهم حول المنسوب إليهم.

 

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