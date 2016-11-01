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عاجل.. هذا ما يقع أمام السفارة الفرنسية بالبيضاء بسبب سعد لمجرد

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 15:49 عاجل.. هذا ما يقع أمام السفارة الفرنسية بالبيضاء بسبب سعد لمجرد | ثقافة و فنون
عاجل.. هذا ما يقع أمام السفارة الفرنسية بالبيضاء بسبب سعد لمجرد
تجمع العشرات من المغاربة أمام السفارة الفرنسية بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء،وذلك للتضامن مع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بسجن ''فلوري'' بباريس على خلفية اتهام فتاة فرنسية له بالاغتصاب

 "شوف تيفي"

 تجمع العشرات من المغاربة أمام السفارة الفرنسية بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء،وذلك للتضامن مع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بسجن "فلوري" بباريس على خلفية اتهام فتاة فرنسية له بالاغتصاب والتعنيف الجسدي.

 ورفع المشاركون في هذه الوقفة التضامنية والاحتجاجية كذلك مجموعة من الشعارات مثل "الحرية لسعد" و "أطلقو سراح سعد لمجرد".

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المغرب شوف تيفي السفارة الفرنسية العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء سجن فلوري

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