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بالصورة..قيادي في حزب العدالة والتنمية يصف جماهير الوداد والرجاء بـ ''شياطين الديربي'' ويقول لهم: لا مرحبا بكم بأكادير

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 15:36 بالصورة..قيادي في حزب العدالة والتنمية يصف جماهير الوداد والرجاء بـ شياطين الديربي ويقول لهم: لا مرحبا بكم بأكادير | مجتمع
بالصورة..قيادي في حزب العدالة والتنمية يصف جماهير الوداد والرجاء بـ ''شياطين الديربي'' ويقول لهم: لا مرحبا بكم بأكادير
وصف القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية أحمد الشقيري على حسابه الخاص جماهير الوداد والرجاء البيضاويين بـ ''شياطين الديربي''.

 "شوف تيفي"

 

وصف القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية أحمد الشقيري على حسابه الخاص جماهير الوداد والرجاء البيضاويين بـ "شياطين الديربي".

وكتب الشقيري في تدوينته " شياطين الديربي تحل بأكادير..لا مرحبا بهم..!.لم يعد حديث الناس عن الإصابات في شباك الخصم، لكن عن إصابات المحلات التجارية والسيارات ورجال الأمن فرج الله كربتهم..!".

ومن المحتمل أن تثير هذه التدوينة ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن الشقيري معروف بخرجاته المثيرة للجدل، ومن بينها تلك المتعلقة بمشاكل الجماع بين الزوجين بسبب إضافة ساعة للتوقيت الصيفي بالمغرب.

 

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المغرب شوف تيفي محمد الشقيري الديني الرجاء الوداد الديربي المحلات التجارية السيارات

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