بالفيديو.. أخنوش يكشف عن أعدائه ويفرض على وزراء حزبه المشاركين في الحكومة المقبلة العمل في العطلة الأسبوعية أيضا ﻿

قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في كلمة له باللقاء التنظيمي للحزب بأحد الفنادق بمدينة طنجة، أن ''الوزراء الذين سيشاركون في الحكومة المقبلة يجب عليهم الإشتغال طيلة الوقت وتخصيص أيام

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قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في كلمة له باللقاء التنظيمي للحزب بأحد الفنادق بمدينة طنجة، أن "الوزراء الذين سيشاركون في الحكومة المقبلة يجب عليهم الإشتغال طيلة الوقت وتخصيص أيام العطلة الأسبوعية لإستقبال المواطنين".

وتابع أخنوش كلمته في اللقاء الذي حضره بعض أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي للحزب ومسؤوليه الإقليميين والمحليين بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة، حيث طالب الرئيس الجديد للحزب الجميع إلى العمل من أجل هيكلة الأجهزة التنظيمية للحزب بالجهة، "لإعادة الحزب إلى الريادة وإلى مكانه الطبيعي" يضيف أخنوش.

وحدد عزيز أخنوش من أسماهم "بالأعداء" ، حيث صرح بأن للحزب ثلاثة أعداء وهم "الفقر والهشاشة والبطالة"، مؤكدا على وجود منافسين سياسيين أقوياء بجهة طنجة، وليس في مصلحة الحزب "الدخول في صراع سياسي معهم" .

وأوضح أخنوش في كلمته، أن الوزراء الذين سيمثلون الحزب في الحكومة التي مازالت مفاوضات تشكيلها مستمرة، "يجب عليهم الإشتغال طيلة الوقت وأيام العطلة الأسبوعية لإستقبال المواطنين والوقوف على مشاكلهم، إن تم حسم مشاركة الحزب في الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران".