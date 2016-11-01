 بالفيديو.. أخنوش يكشف عن أعدائه ويفرض على وزراء حزبه المشاركين في الحكومة المقبلة العمل في العطلة الأسبوعية أيضا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سعودي حاول ذبح طبيب لأنه قام بتوليد زوجته وشاهد عورتها+صور | دولي

سعودي حاول ذبح طبيب لأنه قام بتوليد زوجته وشاهد عورتها+صور

مثير.. شوفو كيفاش كيتم التجسس عليكم من خلال كاميرا الحاسوب | نت 2.0

مثير.. شوفو كيفاش كيتم التجسس عليكم من خلال كاميرا الحاسوب

انقطاع بث مباراة الديربي والمغاربة يصفون الأمر بالشوهة | مجتمع

انقطاع بث مباراة الديربي والمغاربة يصفون الأمر بالشوهة

خطير..حضيو ولادكم: سيارة تخطف الأطفال الزوهريين بسيدي قاسم | حوادث و حقوق

خطير..حضيو ولادكم: سيارة تخطف الأطفال الزوهريين بسيدي قاسم

ها بشحال حكموا على الموظف البنكي لي ضرب فلوس الزبناء بفاس | حوادث و حقوق

ها بشحال حكموا على الموظف البنكي لي ضرب فلوس الزبناء بفاس

عاجل : إعتقال مطلوبين بسبب الاتجار الدولي في المخدرات بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل : إعتقال مطلوبين بسبب الاتجار الدولي في المخدرات بأكادير

عاجل.. هذا ما يقع أمام السفارة الفرنسية بالبيضاء بسبب سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل.. هذا ما يقع أمام السفارة الفرنسية بالبيضاء بسبب سعد لمجرد

بالصورة..قيادي في حزب العدالة والتنمية يصف جماهير الوداد والرجاء بـ شياطين الديربي ويقول لهم: لا مرحبا بكم بأكادير | مجتمع

بالصورة..قيادي في حزب العدالة والتنمية يصف جماهير الوداد والرجاء بـ ''شياطين الديربي'' ويقول لهم: لا

بالفيديو.. أخنوش يكشف عن أعدائه ويفرض على وزراء حزبه المشاركين في الحكومة المقبلة العمل في العطلة الأسبوعية أيضا | بوليتيك

بالفيديو.. أخنوش يكشف عن أعدائه ويفرض على وزراء حزبه المشاركين في الحكومة المقبلة العمل في العطلة

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

بالفيديو.. أخنوش يكشف عن أعدائه ويفرض على وزراء حزبه المشاركين في الحكومة المقبلة العمل في العطلة الأسبوعية أيضا

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 15:00 بالفيديو.. أخنوش يكشف عن أعدائه ويفرض على وزراء حزبه المشاركين في الحكومة المقبلة العمل في العطلة الأسبوعية أيضا | بوليتيك
بالفيديو.. أخنوش يكشف عن أعدائه ويفرض على وزراء حزبه المشاركين في الحكومة المقبلة العمل في العطلة الأسبوعية أيضا
قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في كلمة له باللقاء التنظيمي للحزب بأحد الفنادق بمدينة طنجة، أن ''الوزراء الذين سيشاركون في الحكومة المقبلة يجب عليهم الإشتغال طيلة الوقت وتخصيص أيام

شوف تيفي

قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في كلمة له باللقاء التنظيمي للحزب بأحد الفنادق بمدينة طنجة، أن "الوزراء الذين سيشاركون في الحكومة المقبلة يجب عليهم الإشتغال طيلة الوقت وتخصيص أيام العطلة الأسبوعية لإستقبال المواطنين".

وتابع أخنوش كلمته في اللقاء الذي حضره بعض أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي للحزب ومسؤوليه الإقليميين والمحليين بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة، حيث طالب الرئيس الجديد للحزب الجميع إلى العمل من أجل هيكلة الأجهزة التنظيمية للحزب بالجهة، "لإعادة الحزب إلى الريادة وإلى مكانه الطبيعي" يضيف أخنوش.

وحدد عزيز أخنوش من أسماهم "بالأعداء" ، حيث صرح بأن للحزب ثلاثة أعداء وهم "الفقر والهشاشة والبطالة"، مؤكدا على وجود منافسين سياسيين أقوياء بجهة طنجة، وليس في مصلحة الحزب "الدخول في صراع سياسي معهم" .

وأوضح أخنوش في كلمته، أن الوزراء الذين سيمثلون الحزب في الحكومة التي مازالت مفاوضات تشكيلها مستمرة، "يجب عليهم الإشتغال طيلة الوقت وأيام العطلة الأسبوعية لإستقبال المواطنين والوقوف على مشاكلهم، إن تم حسم مشاركة الحزب في الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أخنوش طنجة الوزراء الحكومة الأحرار الحزب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

وسط مطالب بفك الإرتباط...إنتقادات للعنصر بعد انفجار قضية 50 مليون سنتيم مقابل موقع إلكتروني | بوليتيك

وسط مطالب بفك الإرتباط...إنتقادات للعنصر بعد انفجار قضية 50 مليون سنتيم مقابل موقع إلكتروني

الملك يواصل جولته الإفريقية و نيجيريا المحطة المقبلة في أول زيارة | بوليتيك

الملك يواصل جولته الإفريقية و نيجيريا المحطة المقبلة في أول زيارة

ملف الأساتذة المتدربين يعود للحوار من جديد بعد أسبوعين من الإحتجاج | بوليتيك

ملف الأساتذة المتدربين يعود للحوار من جديد بعد أسبوعين من الإحتجاج

أخنوش يتنقل بين الجهات للوقوف على وضعية هياكل حزب الأحرار | بوليتيك

أخنوش يتنقل بين الجهات للوقوف على وضعية هياكل حزب الأحرار

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أخنوش في تصريح مثير ..مزوار ما شي ولد الناس ولكن كثر من ولد الناس | بــووز
منذ 4 دقائق

أخنوش في تصريح مثير ..مزوار ما شي ولد الناس ولكن كثر من ولد الناس

أخنوش..المشاورات بيننا و بين رئيس الحكومة تسير إلى الأمام | خارج البلاطو

أخنوش..المشاورات بيننا و بين رئيس الحكومة تسير إلى الأمام

بالفيديو..مضاربة بونيات فكازا بالليل و ها شنو وقع منين جاو البوليس | بــووز

بالفيديو..مضاربة ''بونيات'' فكازا بالليل و ها شنو وقع منين جاو البوليس

تلاميذ مغاربة يتألقون في مباراة عالمية للحساب الذهني بدبي | قنوات أخرى

تلاميذ مغاربة يتألقون في مباراة عالمية للحساب الذهني بدبي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سعودي حاول ذبح طبيب لأنه قام بتوليد زوجته وشاهد عورتها+صور | دولي
منذ 11 دقيقة

سعودي حاول ذبح طبيب لأنه قام بتوليد زوجته وشاهد عورتها+صور

مثير.. شوفو كيفاش كيتم التجسس عليكم من خلال كاميرا الحاسوب | نت 2.0

مثير.. شوفو كيفاش كيتم التجسس عليكم من خلال كاميرا الحاسوب

انقطاع بث مباراة الديربي والمغاربة يصفون الأمر بالشوهة | مجتمع

انقطاع بث مباراة الديربي والمغاربة يصفون الأمر بالشوهة

خطير..حضيو ولادكم: سيارة تخطف الأطفال الزوهريين بسيدي قاسم | حوادث و حقوق

خطير..حضيو ولادكم: سيارة تخطف الأطفال الزوهريين بسيدي قاسم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.