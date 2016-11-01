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عاجل.. مفتش شرطة يضطر لإطلاق خمس رصاصات لتوقيف شخص مسلح بسيف روع الناس في حفل زفاف وعرض سلامة عناصر الأمن للخطر بالسمارة.. تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 14:00 عاجل.. مفتش شرطة يضطر لإطلاق خمس رصاصات لتوقيف شخص مسلح بسيف روع الناس في حفل زفاف وعرض سلامة عناصر الأمن للخطر بالسمارة.. تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
عاجل.. مفتش شرطة يضطر لإطلاق خمس رصاصات لتوقيف شخص مسلح بسيف روع الناس في حفل زفاف وعرض سلامة عناصر الأمن للخطر بالسمارة.. تفاصيل صادمة
ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالسمارة، اضطر، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لاستعمال سلاحه الوظيفي من أجل توقيف شخص من ذوي السوابق

 

"شوف تيفي"و م ع


ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالسمارة، اضطر، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لاستعمال سلاحه الوظيفي من أجل توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، عرض أمن وسلامة المواطنين وعناصر الأمن للخطر من خلال تهديدهم باستعمال سلاح أبيض عبارة عن سيف.

وأوضح البلاغ أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، عمل المشتبه فيه رفقة شركائه على إحداث حالة من الفوضى تحت تأثير السكر بحفل زفاف بحي المسيرة، قبل أن تعمل دورية للشرطة على ضبطه رفقة أحدهم على متن سيارة خاصة، وذلك بعد أن اضطر مفتش الشرطة، أمام المقاومة العنيفة التي أبداها هذا الأخير، إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق أربع رصاصات تحذيرية، فيما أصابت الخامسة المشتبه فيه على مستوى الركبة.

وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش على متن السيارة، مكنت من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء عبارة عن سيفين وعصي خشبية، بالإضافة إلى عصى كهربائية.

وتم، حسب المصدر نفسه، الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن المراقبة الطبية، كما تم وضع مرافقه، وهو من ذوي السوابق القضائية كذلك، تحت الحراسة النظرية، فيما لا زالت الأبحاث جارية لتحديد هوية باقي شركائهما وتوقيفهم.

 

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المغرب شوف تيفي بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني السمارة سيف السكر

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