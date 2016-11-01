وسط مطالب بفك الإرتباط...إنتقادات للعنصر بعد انفجار قضية 50 مليون سنتيم مقابل موقع إلكتروني ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على طلب عروض أطلقته جهة فاس مكناس التي يرأس مجلسها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، من أجل تصميم موقع الكتروني خاص بالجهة، والذي حدد ثمن إنشائه في مبلغ خمسين مليون

شوف تيفي



حصلت "شوف تيفي" على طلب عروض أطلقته جهة فاس مكناس التي يرأس مجلسها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، من أجل تصميم موقع الكتروني خاص بالجهة، والذي حدد ثمن إنشائه في مبلغ خمسين مليون سنتيم.

وكشفت وثائق ومعطيات حصلت عليها "شوف تيفي" أن المثير والغريب في صفقة مجلس جهة فاس-مكناس هو حجز الإسم الذي أسست من أجله صفقة إنشاء الموقع الإلكتروني كما هو مدرج في طلب العروض، حيث ثم تحديد إسم رئيسي هو regionfesmeknes.ma وموقع ثانويregionfesmeknes.com ، لكن هذين الإسمين وفي خطوة غير مفهومة قد تم حجزهم من طرف شخص أو جهات مسبقا.

وأوضحت ذات المصادر، أن صفقة إنشاء الموقع الإلكتروني يستحيل إنشاؤه في ظل حجز الإسمين، وهو ما سيتطلب الدخول في مساومات ونقاشات مع أصحاب الحجز لإخراج مشروع جهة فاس مكناس إلى حيز الوجود، أو دفع الثمن الذي يرغب فيه صاحب حجز الإسمين للتنازل عنهما لإستكمال الصفقة.

و إنتقدت الشركات التي كانت ترغب في الحصول على الصفقة، مصالح الجهة بعدم الإسراع بحجز الإسمين قبل الإعلان عنها، في حين ترى إحدى المقاولات المتضررة عن وجود أيدي خفية كانت تعلم بالصفقة قبل خروجها للعلن، في حين يرى متضررون آخرون، أنه على رئيس الجهة امحند العنصر فتح تحقيق في الموضوع أو إلغاء البند الذي يشترط الإسمين المحجوزين.

هذا، وسبق للقيادي في المكتب الوطني لحركة التوحيد والإصلاح المقربة من حزب العدالة والتنمية، أن طالب في تدوينة له على حائطه الفايسبوكي، أنه "لو كان عضوا بمجلس جهة فاس –مكناس التي يرأسه امحند العنصر لسارع إلى فك الإرتباط معه".





