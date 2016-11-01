عاجل.. ها شنو لقا البوليس في محطة عين السبع للقطار ﻿

تمكنت المصالح الأمنية قبل قليل، من إيقاف شخص بمحطة عين السبع للقطار بحوزته كمية من الأقراص المهلوسة ''القرقوبي''.

"شوف تيفي"





تمكنت المصالح الأمنية قبل قليل، من إيقاف شخص بمحطة عين السبع للقطار بحوزته كمية من الأقراص المهلوسة "القرقوبي".



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية، عثرت لدى الموقوف بعد تفتيشه بالمحطة على أقراص مهلوسة كان يضعها بشكل محكم في قميصه، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 300 درهم وهاتف ذكي من نوع "آيفون".



وأضاف المصدر ذاته بأن الموقوف الذي كان متجها صوب مدينة مكناسن اعترف بعد توقيفه بأنه كان ينوي إدخال الحبوب لشقيقه المعتقل بالسجن المحلي للمدينة الإسماعيلية.









